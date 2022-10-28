Сьогодні, 28 жовтня, вимушені відімкнення електропостачання будуть застосовуватись в семи українських областях.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

У компанії зауважили, що для ліквідації наслідків вчорашніх терористичних атак Росії на енергетичні об’єкти, вимушені відключення електроенергії сьогодні застосовуватимуть у семи регіонах.

Вимушені обмеження стосуватимуться побутових споживачів у центральній – Київ, а також Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області – і північній – Сумська, Харківська та Полтавська області – частинах України.

Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів в цих регіонах. Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

“Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян”, – наголоси у компанії.

Такі вимушені відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.