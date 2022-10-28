Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК “Укренерго” в Києві продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі напружена й закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

“Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів”, – наголосили в ДТЕК.

Варто зазначити, що через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК “Укренерго” вимушена вводити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.

За даними ДТЕК, графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. Крім того, найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких й тривалих відключень електропостачання.

“Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації”, – йдеться у повідомленні компанії.

Зауважимо, що українці зменшили споживання електроенергії, відтак у масштабі всієї країни економія становить 5-10%.

“Ми бачимо, що більшість українців прислухались до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії. Якщо говорити про масштаб всієї країни – економія становить 5-10%, це тисячі мегават, показник суттєвий”, – зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.