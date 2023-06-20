Вранці 20 червня російські окупаційні війська відкрили вогонь по Херсону. Загинула одна людина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його даними, сьогодні окупанти відкрили вогонь по місту з артилерії. Під обстрілами опинились цивільні об’єкти – будинки, дитячий садок, освітній заклад та СТО.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.

Під вогонь окупантів також потрапила бригада медиків “швидкої”, яка прямувала на допомогу жителям Херсона. Ніхто з медпрацівників не постраждав.