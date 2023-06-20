Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
За його даними, сьогодні окупанти відкрили вогонь по місту з артилерії. Під обстрілами опинились цивільні об’єкти – будинки, дитячий садок, освітній заклад та СТО.
За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.
Під вогонь окупантів також потрапила бригада медиків “швидкої”, яка прямувала на допомогу жителям Херсона. Ніхто з медпрацівників не постраждав.
- Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.