Джерело: #Букви з посиланням на дані місцевих влад

Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове випустили по Україні ударні БпЛА.

Десятки з них намагались атакувати Київ. За даними КМВА, понад три години у столиці лунала тривога, під час якої росіяни декількома хвилями випускали безпілотники з різних напрямків.

У відомстві наголосили, що у повітряному просторі над Києвом було виявлено та знищено близько 20 БпЛА. Інформації щодо ймовірних влучань чи руйнування станом на ранок немає.

Пролунали вибухи у Львові, про що повідомив глава обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, окупанти поцілили в об‘єкт критичної інфраструктури.

“Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби”, – повідомив він.