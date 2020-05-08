Сонце менш активне, ніж схожі зірки, – вчені

Астрономи з Інституту Макса Планка виявили, що в останні роки Сонце проявляє менше активності в порівнянні з іншими схожими зірками.

Про результати дослідники розповіли в журналі Science.

Дослідники порівняли Сонце з 369 іншими схожими зірками. Більшість з них показали набагато більші серйозні зміни.

Виявилося, що в останні чотири роки світимість інших зірок серйозно змінювалася, а Сонце залишалося досить постійним. Різниця між зіркою і її побратимами по світності досягла п’яти разів.

На думку вчених, причиною може бути те, що Сонце знаходиться в середині життєвого шляху. Відповідно до сучасних уявлень, зірка повинна проіснувати в нинішньому вигляді близько 9 мільярдів років, а Сонячна система сформувалася 4,5 мільярда років тому.

Ці результати припускають дві інтерпретації. Можливо, існує якесь фундаментальна відмінність між зірками з відомим і невідомим періодом обертання. Також можливо, що зірки з відомими і подібними Сонця періодами обертання показують нам діапазон коливань активності, на які здатне наше Сонце. Це означає, що наша зірка була надзвичайно слабка протягом останніх 9000 років, а на дуже великих часових масштабах також можливі інтервали з набагато більшими коливаннями.

На даний момент немає ніяких ознак того, що Сонце може увійти в гіперактивний період. Протягом останнього десятиліття Сонце проявляло себе досить слабо, навіть за своїми низькими стандартами.