В Україні у неділю, 9 травня, вночі очікуються заморозки, вдень буде сонячно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, на Сході та південному Сході можливі короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, на решті території -сухо.

Температура вночі +1-6°C, у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-+4°C, вдень +11-16° тепла, на Закарпатті до +20°C.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві також без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +2-4 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0- 2°C, вдень – +13-15°C.