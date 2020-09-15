Компанія Sony анонсувала нову камеру A7C. Це найменша за розмірами повнокадрова бездзеркальна камера з тих, що є в серії Alpha.

Про це повідомляє видання The Verge.

Новинка має компактні розміри (124,0 x 71,1 x 59,7 мм) та вагу трохи більшу ніж 500 грамів, що робить її найбільш компактною з серії повнокадрових камер Alpha. За своїми розмірами вона схоже на пристрій з сенсором формату APS-C, наприклад, A6400.

Камера оснащена 3-дюймовим РК-дисплеєм з кутом нахилу 921 000 точок та має 24,2-мегапіксельний повнокадровий сенсор з вбудованою стабілізацією зображення. Стандартний діапазон ISO — до 51 200.

A7C може знімати зі швидкістю до 10 кадрів в секунду з автоекспозицією і здатний фільмувати відео 4K/30 кадрів в секунду або 1080p/120 кадрів в секунду зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Також у корпусі є USB-C та модуль Wi-Fi.

Для роботи з A7C Sony розробила новий комплектний об’єктив 28-60 мм f4-5,6. Довжина об’єктиву у складеному вигляді — лише 45 мм. В компанії описують цю комбінацію як “найменшу і найлегшу у світі повнокадрову камеру”.

Очікується, що продаж A7C розпочнеться в жовтні. Її вартість — 1799 доларів або 2099 разом з об’єктивом.