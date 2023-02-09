Про це повідомляє Hypebeast.
Sony, а також ще один потенційний фінансовий партнер наразі обговорюють можливе придбання 50% частки інтелектуальних здобутків артиста.
Як пише видання, невідомо, хто є фінансовим партнером Sony. Попри це, угода стане найдорожчою на музичному ринку, оскільки Jackson’s Thriller є одним із двох найбільш продаваних альбомів усіх часів.
Ймовірним фінансовим партнером може бути Eldridge Industries або Shamrock. Раніше Eldridge та Sony вже об’єднувалися, аби придбати каталоги Брюса Спрінгстіна та Killers, а Shamrock нещодавно працювали з Universal, щоби купили каталог Dr. Dre за 200 мільйонів доларів США та перші шість альбомів Тейлор Свіфт.
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