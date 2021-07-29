Компанія Sony заявила, що компанії вдалося реалізувати понад 10 мільйонів PlayStation 5 по всьому світу. Це робить консоль такою, яка найшвидше продається в історії бренду.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Долаючи проблеми з поставками і глобальну пандемію, ми пишаємося тим, що зробили трансформуючий ігровий процес, який залучає гравців по всьому світу. Усі в SIE доклали всіх зусиль, щоб зробити гру на PlayStation кращою, ніж будь-коли”, – зазначила старша віцепрезидентка з міжнародних продажів і комерційних операцій Вероніка Роджерс.

З моменту запуску консолі в листопаді PlayStation Studios також прискорила випуск успішних ігор, які демонструють можливості PS5.

Забігаючи вперед, лінійка ексклюзивних ігор від PlayStation Studios включає нову God of War від Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 від Polyphony Digital і Horizon Forbidden West від Guerrilla Games.