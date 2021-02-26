Про це повідомляє Bloomberg.

З огляду на великі розміри таких ігор, як Call of Duty або Cyberpunk 2077, внутрішній SSD PlayStation 5 об’ємом 825 ГБ, з яких лише 667 ГБ доступно користувачеві, здається досить невеликим. За даними інсайдерів, розробники розглядають можливість додавання другого SSD в порожній слот розширення M.2 консолі PS5. Це може статися вже влітку цього року.

Розширення SSD стане доступним після оновлення прошивки. Це оновлення також розблокує високу швидкість вентиляторів, що охолоджують консоль. Можливо, швидкість вентиляторів буде залежати від конкретної гри.

Консоль сумісна з SSD, оснащеними інтерфейсом PCIe 4.0, але виробник поки не уточнював, які саме накопичувачі будуть підтримуватися.