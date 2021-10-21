Про це повідомляється на сторінці Sony в Instagram.
“Зустрічайте довгоочікувану Alpha 7 IV — виняткову гібридну повнокадрову бездзеркальну камеру для фотографій і відео”, — йдеться в повідомленні.
Наразі на сайті компанії позначено, що Alpha 7 IV вже незабаром буде доступна для замовлення.
Характеристики та вартість Alpha 7 IV
Sony інформує, що в новій Alpha 7 IV було вдосконалено технологію запису відео, розширено систему автоматичного фокусування.
Нова модель пропонує:
- 3-дюймовий сенсорний екран;
- повнокадрову матрицю Exmor R на 33 МП;
- діапазон ISO 100-51200, розширений — 50-204800;
- процесор обробки зображень BIONZ XR нового покоління;
- можливість запису повнокадрових відео в 4K (60p) або 4K (30p) з можливістю передискретизації у 7К (30р);
- функцію автофокусування на очах для людей, тварин і птахів (для фото і відео в реальному часі);
- 5-осьову стабілізацію зображення;
- видошукач з роздільною здатністю 3,68 млн точок.
Вартість самої камери — 2499 доларів. З об’єктивом 28-70 mm Zoom Lens — 2699 доларів.
- Раніше Sony презентувала Sony Alpha 1, або Sony A1 – нову бездзеркальну камеру з датчиком 50 Мп.