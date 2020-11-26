Лідер партії "За майбутнє", соратник олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця заявив, що нардепи "Слуги народу" отримували хабарі у розмірі $20 тисяч за підтримку проєкту державного бюджету.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Раз вже Офіс президента, представники “Слуги народу” кажуть про те, що корупція у Верховній Раді… І президент, і всі представники борються з цією корупцією, я хочу поставити вам одне запитання. Я терпів, тримав себе в руках довго, але я вже не можу. А чому в провладній фракції “Слуги народу” за голосування за бюджет депутатам видають по 20 тисяч доларів кожному? І це факт. Ви можете запитати — я можу привести депутатів, які отримали гроші за голосування. Звідки 4,5 млн доларів у провладної фракції заплатити своїм депутатам за голосування за бюджет? І чому для того, щоб прийняти “такий збалансований бюджет”, своїм депутатам треба платити по 20 тисяч доларів?”, — заявив Палиця.

При цьому Палиця, звертаючись до голови Мінфіну Сергія Марченка, зазначив, що той нібито насправді не знає про такі хабарі.

За словами Палиці, про такі виплати знає не тільки він, а “вся Верховна Рада”.

Примітно, що представників фракції “Слуги народу” на момент виступу Палиці в студії не було. Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов порадив нардепові звернутися до правоохоронних органів, якщо йому відомо про факт корупції в парламенті.

“Та яку заяву? Всі правоохоронні органи!? Та я не збираюся писати заяву”, — прокоментував він.