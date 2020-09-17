Зеленський заявив, що нардеп Юрченко «обов’язково сяде в тюрму»

Президент України Володимир Зеленський радіє тому, що народному депутату Олександру Юрченко підписали та вручили підозру. Глава держави заявив, що нардеп сидітиме у в'язниці.

Про це він заявив на брифінгу у Львівській області.

Під час спілкування з журналістами Зеленський висловив свою позицію щодо хабарництва та заявив, що “попереджав усіх депутатів, всіх чиновників та правоохоронців” про неприпустимість цього.

Також президент прокоментував інцидент з депутатом від “Слуги народу”, який сьогодні отримав підозру в хабарництві від генпрокурора. Йдеться про нардепа Олександра Юрченка.

“Я дуже радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга народу”, який був такий, знаєте… Завжди казав, що він чесна порядна людина… Я дуже радий. Сьогодні дали підозру, генеральний прокурор, він (нардеп — ред.) її отримав. Да? Він отримав і обов’язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити”, — заявив він.

Раніше сьогодні президент звернувся до Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, закликавши їх працювати “продуктивніше”. Він вимагав більшої кількості “показових посадок”.

Справа Юрченка

13 вересня нардеп Гео Лерос, напередодні виключений з фракції “Слуги народу” заявив про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата СН Олександра Юрченка. Хабар нібито призначався саме нардепові.

Справа, за словами Лероса, пов’язана з законопроєктами про відходи. #Букви розбиралися, про який законопроєкт може йтися і як на ситуацію відреагували колеги нардепа.