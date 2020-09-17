Зеленський заявив, що нардеп Юрченко «обов’язково сяде в тюрму»

Про це він заявив на брифінгу у Львівській області.
Під час спілкування з журналістами Зеленський висловив свою позицію щодо хабарництва та заявив, що “попереджав усіх депутатів, всіх чиновників та правоохоронців” про неприпустимість цього.
Також президент прокоментував інцидент з депутатом від “Слуги народу”, який сьогодні отримав підозру в хабарництві від генпрокурора. Йдеться про нардепа Олександра Юрченка.
“Я дуже радий, що затримали людину, яка в партії “Слуга народу”, який був такий, знаєте… Завжди казав, що він чесна порядна людина… Я дуже радий. Сьогодні дали підозру, генеральний прокурор, він (нардеп — ред.) її отримав. Да? Він отримав і обов’язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади повинні ми всі робити”, — заявив він.
Раніше сьогодні президент звернувся до Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, закликавши їх працювати “продуктивніше”. Він вимагав більшої кількості “показових посадок”.
Справа Юрченка
13 вересня нардеп Гео Лерос, напередодні виключений з фракції “Слуги народу” заявив про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата СН Олександра Юрченка. Хабар нібито призначався саме нардепові.
Справа, за словами Лероса, пов’язана з законопроєктами про відходи. #Букви розбиралися, про який законопроєкт може йтися і як на ситуацію відреагували колеги нардепа.
14 вересня голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що затримано не офіційного помічника, а таку собі “довірену особу” нардепа. Він попередив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря.
Тоді ж директор НАБУ Артем Ситник заявив, що інформація щодо цієї справи була поширена через витік і наразі правоохоронці ще не мають підстав для оголошення будь-яких результатів розслідування щодо інциденту.
15 вересня генеральний прокурор Ірина Венедіктова також заявила, що достатніх підстав для оголошення підозри нардепу немає.
Того ж дня суд обрав запобіжний захід довіреній особі нардепа — Івану Фіщенку. Його заарештували з можливістю внесення застави.
Вже 16 вересня НАБУ оприлюднило деталі розслідування справи щодо хабаря Юрченку і заявило, що докази для повідомлення про підозру народному депутату зібрано.
Зокрема, було продемонстровано відео, на якому довірена особа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 тисяч доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.
Вже 17 вересня голова Офісу генпрокурора підписала повідомлення про підозру нардепу Юрченку. Впродовж дня прокурори САП вручили її.
Зазначається, що дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, в четвер нардеп був офіційно виключений з фракції “Слуги народу”.