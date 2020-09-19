Сотні британських десантників висадилися з парашутами в Миколаївській області України в рамках спільних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля – 2020".

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Відзначається, що 250 солдатів 16-ї десантно-штурмової бригади висадилися на Тернівському полігоні, де об’єдналися з тисячами українських військовослужбовців.

“Наша участь є важливим підтвердженням нашої відданості оборонним відносинам з Україною, партнерами в Чорному морі, а також нашої здатності направляти високопрофесійні війська в будь-яке місце і в будь-який час, коли вони необхідні”, – наголошується в повідомленні.

Як поінформували в Міністерстві оборони України, навчання такого формату проводяться вперше. Їх мета – практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами і процедурами НАТО, підвищення рівня сумісності підрозділів Збройних сил України та держав-партнерів нашої країни.

Перший етап навчань розпочався з десантування українських і британських “крилатих піхотинців”. Десантування відбувалося зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил.

На маршрутах висування українські та британські десантники виконували різні завдання, зокрема щодо взяття під контроль важливих районів, об’єктів тощо.