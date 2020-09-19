Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.
Відзначається, що 250 солдатів 16-ї десантно-штурмової бригади висадилися на Тернівському полігоні, де об’єдналися з тисячами українських військовослужбовців.
“Наша участь є важливим підтвердженням нашої відданості оборонним відносинам з Україною, партнерами в Чорному морі, а також нашої здатності направляти високопрофесійні війська в будь-яке місце і в будь-який час, коли вони необхідні”, – наголошується в повідомленні.
Як поінформували в Міністерстві оборони України, навчання такого формату проводяться вперше. Їх мета – практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами і процедурами НАТО, підвищення рівня сумісності підрозділів Збройних сил України та держав-партнерів нашої країни.
Перший етап навчань розпочався з десантування українських і британських “крилатих піхотинців”. Десантування відбувалося зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил.
На маршрутах висування українські та британські десантники виконували різні завдання, зокрема щодо взяття під контроль важливих районів, об’єктів тощо.
- Раніше на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташованого в Яворівському районі Львівської області, стартували міжнародні військові навчання Rapid Trident 2020 (“Стрімкий тризуб 2020”).