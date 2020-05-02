На Волині прикордонники зі стріляниною зупинили чоловіків, які намагалися за допомогою дрона переправити через державний кордон два пакети з медичними масками.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 1 травня в Іваничівському районі (Волинська область).

Так, прикордонники отримали оперативне повідомлення про шум двигуна безпілотного літального апарату на напрямку державного кордону. Вони виїхали на місце інциденту.

“Біля одного з населених пунктів Іваничівського району прикордонники виявили легковик “Шкода”. На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля водій не відреагував та, здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі”, – сказано в повідомленні.

За кілька хвилин прикордонники знайшли автомобіль у лісовому масиві. При спробі зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників і повторно здійснив спробу наїзду на співробітників ДПСУ.

“З метою зупинки легковика та враховуючи загрозу життю співробітникам Держприкордонслужби, наряд здійснив попереджувальні постріли в напрямку коліс транспортного засобу. Після чого, вже з пробитими колесами, автомобіль вдалося зупинити”, – наголошується в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що водій авто отримав осколкове поранення. До місця інциденту було викликано наряд поліції і “швидку допомогу” (прикордонники надали порушнику першу медичну допомогу ще до її приїзду).

Прикордонники з’ясували, що, крім водія, в автомобілі перебували ще троє пасажирів, двоє з яких втекли.

Під час пошукових заходів співробітники ДПСУ виявили громадянина України з документами і встановили, що його вже затримували польські прикордонники за переміщення тютюнових виробів.

Крім того, на місці події було знайдено літальний апарат і два пакети із захисними масками.

Наразі водій “Шкоди” знаходиться в лікарні. Його життю ніщо не загрожує. На місці події працюють представники Державного бюро розслідувань і Нацполіції. Тривають слідчі заходи.

За даним фактом в поліцію направлено повідомлення за ст. 342 Кримінального кодексу “Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”.