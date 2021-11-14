Саме це питання сьогодні підняла відома акторка та громадська активістка Емма Вотсон в Instagram.

Звісно, соцмережі в ідеалі – інформативний і доступний майданчик, в якому ми можемо ділитися моментами нашого життя, ідеями, думками, спілкуватися зі знайомими. Однак, дійсність така, що усі хочуть отримувати гроші. І творці соцмереж зокрема – часто використовуючи цей же майданчик проти нас самих.

Використання соціальних мереж призводить до зменшення тривалості, порушень та затримки сну. Згідно з даними дослідницького центру П’ю, 69% дорослих і 81% підлітків користуються соціальними мережами.

Згідно з даними Гарвардської медичної школи Маклін, соціальні мережі спричиняють залежність. Користування ними спричиняє викид дофаміну – гормону радості, що виділяється від процесів, які нам приносять задоволення (такі, як споживання їжі, заняття сексом або соціальна взаємодія). Однак, за усіма залежностями стоять депресія, тривожність та навіть погіршення показників фізичного здоров’я.

Чи можуть соціальні мережі бути інакшими? Так. Але чи зможуть тоді вони бути прибутковими?

У вересні видання Wall Street Journal випустило спецпроєкт “Файли Facebook”. Спираючись на тисячі документів, опублікованих інформатором і колишнім співробітником Френсіс Хауген, “Файли Facebook” показують, що компанія знає, що їхня практика завдає шкоди молодим людям, але не діє, вибираючи корпоративний прибуток, а не суспільне благо.

Збір та обробка особистих даних (включаючи дані дітей) лежить в основі фінансової моделі в Інтернеті — моделі, яку соціальна психологиня та філософиня Шошана Зубофф назвала наглядовим капіталізмом. Його ідея в тому, що особисті дані мають цінність.

Компанії соціальних мереж заробляють гроші за цією моделлю, збираючи, аналізуючи та продаючи особисту інформацію користувачів. Щоб збільшити потік цих цінних даних, вони працюють, щоб залучити більше людей за більше часу, через більше взаємодій.

Зрештою, цінність зібраних особистих даних полягає в детальних особистих профілях, які вони підтримують — профілях, які використовуються для подачі алгоритмів, що формують наші стрічки новин, персоналізації наших результатів пошуку, допомагають нам отримати роботу (або перешкоджати) і визначати рекламу, яку ми будемо отримувати.

У процесі самопідкріплення ці самі дані використовуються для формування нашого онлайн-середовища, щоб заохочувати до розкриття ще більшої кількості даних — і процес повторюється.

Соціальним мережам вигідна наша залежність – якість нашого життя від цього падає, їх прибутки зростають.

З іншого боку, соцмережі викликають у людей комплекси щодо їх тіла, алгоритми підтакують їх залежностям, що створює замкнене коло, з якого користувачі вибратися не здатні. Соцмережі роззброюють їх перед різними проявами дискримінацій та проявів агресивної сексуальної поведінки онлайн.

Нещодавні свідчення Хаугена на слуханнях у комітеті Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту та попередні звіти про інші платформи соціальних мереж викривають, що прибуток залежить від значущої соціальної залученості, а шкідливий, токсичний і скандальний контент стимулює залучення. Тому, якщо вам здавалося, що соцмережі не реагують на скарги та довго не видаляють шкідливий контент – вам не здавалося. Видалення токсичного вмісту шкодить їх прибутку.

Як мінімізувати шкоду від соціальних мереж:

1. Змініть свої налаштування сторінки та стрічки на такі, які дозволять вам обмежити токсичне середовище, новини та дискусії.

2. Підтримуйте надійне законодавство для регулювання компаній у соціальних мережах, яке вимагає більшої прозорості та підзвітності, а також активно розглядає питання, яким чином деякі групи зазнають непропорційного впливу ненависті в Інтернеті. Такі пропозиції, як Закон Європейського парламенту про цифрові послуги, це можливості для реальних змін.

3. Протидійте ініціативам, які базуються на галузевому саморегулюванні, і закликайте до незалежних аудитів третьої сторони.

4. Підтримуйте програми цифрового громадянства для молоді.

Ми не бажаємо викликати у вас страх соцмереж або переконати, що вони – абсолютне зло. Але у ваших силах – знайти баланс і допомогти собі та близьким, у яких є такі проблеми.