Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій ініціював зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питань протидії домашньому насильству та проблематики комерційного сурогатного материнства.

Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

“На порядку денному – необхідність формування державної сімейної політики, питання протидії домашньому насильству, яка збільшилася в умовах введеного в Україні карантину, і проблематика комерційного сурогатного материнства. Ці питання і інші соціальні виклики, які вимагають налагодження державно-конфесійного взаємодії, Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій пропонує обговорити особисто з президентом України Володимиром Зеленським “, – йдеться в повідомленні.

У Раді церков наголошують на необхідності направити значні зусилля держави і громадянського суспільства “на підтримку сімей, материнства і батьківства, впровадження в навчальний процес програм з підготовки до сімейного життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання та виховання дітей в інтернатних установах та популяризувати усиновлення серед громадян України”.

Крім того, Рада закликає замість ратифікації Стамбульської конвенції, яка, на їхню думку, ангажована гендерною ідеологією, розвивати національне законодавство України щодо протидії домашньому насильству та насильству проти жінок.

“Тобто піти по шляху тих країнах Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Великобританія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія)”, – підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, Рада відзначає, що особливим резонансом відгукується в суспільстві проблематика комерційного сурогатного материнства, яке перетворилося в бізнес з торгівлі дітьми в Україні. Також релігійні представники висловили свою підтримку уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який, на їхню думку, відверто назвав ризики, з якими стикаються жінки і діти, народжені в результаті сурогатного материнства.