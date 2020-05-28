Дитячий омбудсмен Микола Кулеба виступив проти практики сурогатного материнства в Україні в зв'язку з тим, що усиновити дітей можуть "гей-пари і ґвалтівники".

Тепер Кулеба вирішив пояснити свою позицію та відповісти тим, хто стверджує, що “сурогатне материнство — це можливість, це технології, які дають людям шанс”.

Зокрема, він зазначив, що існує ризик того, що усиновлювачами дитини виявляться “гомосексуальні пари та ґвалтівники”, але про це ніхто не попереджає.

“Реклама сурогатного материнства, яка сьогодні всюди, “кричить” нам про радісних батьків і щасливі сім’ї. Але вона не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивим рекламним буклетом. Є випадки, коли сім’ї – фіктивні, коли “подружжям” можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники”, — написав він.

Ця репліка викликала обурення серед користувачів Мережі: Кулебу звинуватили в дискримінації ЛГБТ-персон.

Омбудсмен відповів на ці звинувачення і роз’яснив, що мав на увазі інциденти, коли гомосексуальним парам доводиться вступати в фіктивний шлюб з особою протилежної статі для того, щоб усиновити дитину в Україні.

“Відповідно до законодавства України, скористатися послугами сурогатного материнства в Україні може подружжя, відповідно до Сімейного Кодексу України – це чоловік та жінка, шлюб яких зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. І тому ті особи, які не мають відповідного свідоцтва, йдуть на обман, щоб отримати дитину. Вони створюють фіктивні шлюби, підроблюють документи, йдуть на інші “схеми”, щоб отримати дитину незаконним способом. При цьому вони порушують як законодавство України, так і законодавство тих країн, куди вони вивозять дитину”, — наголосив Кулеба.

Також омбудсмен зазначив, що Україна не може перевірити інформацію про тих осіб, які користуються послугами сурогатного материнства, а також проконтролювати подальшу долю усиновлених дітей.

“Тут є безліч маніпуляцій і порушень, про які заявляють і представники посольств іноземних держав в Україні. Кожна особа має право обирати свій шлях життя, але при цьому не порушуючи законодавство”, — підсумував він.