Шкіряк опублікував на своїй сторінці в Facebook мем, на якому зображений літак, зроблений з марихуани, та підпис “Полетіти сьогодні можна тільки цим рейсом”.
“Це класно”, — прокоментував він.
За 20 хвилин радник Авакова відредагував пост.
“Посміхнуло”, — додав він.
Зрештою він видалив пост. В розмові з Буквами Шкіряк пояснив, що йому просто сподобався мем. І що його не так зрозуміли.
Варто зазначити, що рослини будь-якого виду роду Cannabis (коноплі) входять до переліку наркотичних засобів. Використання конопель дозволено тільки в промислових цілях. За вирощування (ст. 310 ККУ), публічне вживання (ст. 316 ККУ), виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання (ст. 309 ККУ) конопель передбачено кримінальну відповідальність.
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