Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк у соцмережах написав, що "полетіти" від марихуани — "класно", а після виправив пост.

Шкіряк опублікував на своїй сторінці в Facebook мем, на якому зображений літак, зроблений з марихуани, та підпис “Полетіти сьогодні можна тільки цим рейсом”.

“Це класно”, — прокоментував він.

За 20 хвилин радник Авакова відредагував пост.

“Посміхнуло”, — додав він.

Зрештою він видалив пост. В розмові з Буквами Шкіряк пояснив, що йому просто сподобався мем. І що його не так зрозуміли.

Варто зазначити, що рослини будь-якого виду роду Cannabis (коноплі) входять до переліку наркотичних засобів. Використання конопель дозволено тільки в промислових цілях. За вирощування (ст. 310 ККУ), публічне вживання (ст. 316 ККУ), виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання (ст. 309 ККУ) конопель передбачено кримінальну відповідальність.