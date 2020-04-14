Близько чверті українців не проти створення легального ринку секс-послуг, якщо це допоможе отримати додаткові кошти для підтримки економіки України в умовах кризи.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.

Так, респондентам було поставлено запитання: “Чи вважаєте ви, що задля отримання додаткових коштів для підтримки економіки в кризу держава може піти на створення легального ринку сексуальних послуг?”

На підтримку такого кроку висловилися 24 % респондентів. Водночас 65 % опитаних виступили проти цього, ще 11 % – не визначилися з відповіддю.

Найбільше прихильників легалізації ринку секс-послуг – серед людей з високим рівнем доходу (33 %), чоловіків (35 %), жителів Сходу України (28 %) і людей у віці 30-39 років (29 %).

Легалізацію грального бізнесу (з метою отримання державою додаткових коштів) підтримують 33 % українців, опитаних соціологами, 55 % виступають проти.

Найбільше прихильників цієї ініціативи в Центрі і на Сході України (35-36 %), серед людей у віці 40-49 років (38 %), чоловіків (41 %).

Виробництво та обіг марихуани в медичних цілях підтримують 39 % опитаних. Ще 49 % виступили проти подібної ініціативи.

Найбільше підтримують легалізацію марихуани чоловіки (4 7%), жителі Центру і Заходу України (41 %) і люди з високим рівнем доходів (45 %).

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.