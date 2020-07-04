SpaceX готує запуск десятої партії супутників Starlink

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

Зазначається, що ракета-носій Falcon-9,крім інтернет-супутників, виведе на орбіту також два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky.

“Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky”, – повідомили в компанії.