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SpaceX готує запуск десятої партії супутників Starlink

Американська компанія SpaceX планує 8 липня запустити на орбіту десяту партію супутників системи Starlink.

Субота, 4 липня 2020, 11:30

Starlink

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

Зазначається, що ракета-носій Falcon-9,крім інтернет-супутників, виведе на орбіту також два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky.

“Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky”, – повідомили в компанії.

Теги: Starlink, супутники, технології, SpaceX, космос, наука

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