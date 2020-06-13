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SpaceX успішно запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink: відео

У суботу, 13 червня, американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon-9 із черговою групою з 58 мікросупутників системи Starlink.

Субота, 13 червня 2020, 14:28

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

Сьогодні в 12:21 за київським часом відбувся успішний запуск на орбіту 58 інтернет-супутників. Це вже дев’ятий запуск у рамках проекту Starlink.

Супутники відправили в Космос за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу LC-40 на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Перший ступінь ракети-носія через дев’ять хвилин після старту успішно сів на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані у 629 км від місця старту і приблизно в 200 км від узбережжя штату Південна Кароліна.

 

Крім супутників системи Starlink, ракета вивела на орбіту і три космічних апарати SkySat компанії Planet. Вони оснащені портативними телескопом і камерою з високою роздільною здатністю та призначені для моніторингу поверхні Землі з орбіти.

Супутники, кожен масою 260 кг, виведуть на опорну орбіту з параметрами 190 × 380 км; після перевірки працездатності їх піднімуть до висоти 550 км з нахилом 53 °. Тих, що не пройдуть тести, спалять в атмосфері. Якщо ж іонні двигуни раптом відмовлять, супутник за 1-5 років сам зійде з орбіти.

Внаслідок цього запуску загальна кількість запущених супутників Starlink доведена до 538.

  • Раніше повідомлялося, що ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.
Теги: Starlink, Falcon 9, SpaceX, космос

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