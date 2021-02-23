Дві африканські країни — Гвінея і Демократична Республіка Конго (ДРК) — повідомили про 14 випадках захворювання вірусом Ебола і дев'яти смертях.

Про це повідомили Африканські центри з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC).

Зокрема, Спеціалізоване агентство охорони здоров’я Африканського союзу заявило, що рівень смертності в цих двох країнах склав 64,3 відсотка. У Конго на Еболу захворіли семеро людей, четверо померли. У Гвінеї – сім заражень і п’ять смертей.

За даними Африканського CDC, жодна з країн, яких торкнувся вірус, поки не повідомила про одужання.

Нові спалахи лихоманки викликають тривогу в Африці, оскільки континент все ще бореться з пандемією COVID-19.

Африканський CDC минулого тижня оголосив, що направить до Гвінеї групу експертів з реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країні боротися з Еболою.

Регулятор також заявив, що у співпраці з західноафриканських організацією охорони здоров’я він скличе екстрену нараду експертів для поліпшення координації дій в надзвичайних ситуаціях в Гвінеї і сусідніх країнах регіону.

Спалах вірусу Ебола в Західній Африці в 2014-2016 роках забрав життя понад 11 300 осіб. Було зареєстровано понад 28 600 випадків зараження.

Ебола – геморагічний вірус, який викликає ряд симптомів, включаючи лихоманку, блювоту, діарею, загальний біль або нездужання, а також у багатьох випадках внутрішню і зовнішню кровотечу.