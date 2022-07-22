Спека, дощі та грози: прогноз погоди на 22 липня

У п'ятницю, 22 липня, на більшій частині України буде сонячно і спекотно, однак деякі регіони не оминуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні буде спекотно та без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +33 градусів, а на Закарпатті температура повітря підніметься до +33..+35 градусів.

У більшості центральних областей день пройде без опадів. Дощі та грози варто очікувати лише мешканцям Полтавської та Дніпропетровської областей. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +23 до +26 градусів, а у Вінницькій області – +26…+28.

У північній частині України буде без опадів на Київщині та Житомирщині, а от у Чернігівській та Сумській областях – дощі з грозами. Температура повітря від +22 до +27 градусів.

На сході сьогодні дощитиме та гримітимуть грози у всіх регіонах. Стовпчики термометрів покажуть +22…+25 градусів.

У південних областях буде спекотно та майже всюди – сухо. Дощі з грозами пройдуть лише на Херсонщині. Температура повітря коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У Києві цього дня без опадів з температурою повітря від +24 до +26 градусів.