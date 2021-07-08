Про це заявила постійна представниця Європейського Союзу в ОБСЄ Раса Остраускайте.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні Постійної ради ОБСЄ Ґрау виступила з останньою доповіддю на цій посаді.

“Оскільки сьогодні — її остання доповідь для Постійної ради, Європейський Союз дякує Гайді Ґрау за її видатну роботу у спробі просунути дискусії з Тристоронньою контактною групою. Ви були справжньою знахідкою для ОБСЄ”, – написала Остраускайте у Twitter.

Інформацію про відставку Ґрау підтвердило й Постійне представництво Республіки Албанія при міжнародних організаціях у Відні.

“З нагоди завершення роботи Хайді Ґрау на посаді виконавчого директора в Україні та ТКГ, Албанія дякує їй за важку роботу і відданість справі миру в Україні”, – зазначається у повідомленні.

Представники Албанії побажали їй успіхів.

Водночас ОБСЄ наразі не повідомляє про відставку Ґрау, а також про її причини.

  • Раніше Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, що засуджує не припинювану окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.