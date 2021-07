Про це заявила постійна представниця Європейського Союзу в ОБСЄ Раса Остраускайте.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні Постійної ради ОБСЄ Ґрау виступила з останньою доповіддю на цій посаді.

“Оскільки сьогодні — її остання доповідь для Постійної ради, Європейський Союз дякує Гайді Ґрау за її видатну роботу у спробі просунути дискусії з Тристоронньою контактною групою. Ви були справжньою знахідкою для ОБСЄ”, – написала Остраускайте у Twitter.

As today is her last briefing to the PC, 🇪🇺 thanks Amb Heidi Grau for her outstanding work in trying to advance the discussions with the Trilateral Contact Group. You have been a true asset to @OSCE pic.twitter.com/Lod4znPrSt

Інформацію про відставку Ґрау підтвердило й Постійне представництво Республіки Албанія при міжнародних організаціях у Відні.

“З нагоди завершення роботи Хайді Ґрау на посаді виконавчого директора в Україні та ТКГ, Албанія дякує їй за важку роботу і відданість справі миру в Україні”, – зазначається у повідомленні.

Представники Албанії побажали їй успіхів.

On completion of her assignment as CiO SR in 🇺🇦 & TCG, 🇦🇱 thanks Amb. Heidi Grau for the hard work & dedication to @OSCE’s efforts towards peace with respect to 🇺🇦.

Also grateful to the @SwissMFA🇨🇭 for the unwavering support.

Good luck on your next endeavor Amb. Grau! pic.twitter.com/XHfTqP4Jah

