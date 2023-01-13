Джастіна Ройланда, співавтора мультсеріалу "Рік і Морті", звинуватили у домашньому насиллі проти колишньої партнерки. Він постане перед судом.

Про це повідомляє The Guardian.

Ройланда звинуватили у завданні тілесних ушкоджень та позбавленні волі. Втім, особу жінки не називають. Водночас сам Ройланд не визнає звинувачень.

За даними суду, інцидент стався в січні 2020-го. Звинувачення висунули в травні того ж року, однак про це стало відомо лише зараз, коли відбулося досудове слухання у справі. Наступне засідання мають провести у квітні 2023-го.

ДОВІДКА. Джастін Ройланд та Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний ситком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд.

Серіал транслювався протягом шести сезонів на Cartoon Network як частина нічного програмного блоку Adult Swim.

Ройланд також створив відеогру High on Life про інопланетян, що відбувається у світі наукової фантастики.