Про це повідомляє The Guardian.
Ройланда звинуватили у завданні тілесних ушкоджень та позбавленні волі. Втім, особу жінки не називають. Водночас сам Ройланд не визнає звинувачень.
За даними суду, інцидент стався в січні 2020-го. Звинувачення висунули в травні того ж року, однак про це стало відомо лише зараз, коли відбулося досудове слухання у справі. Наступне засідання мають провести у квітні 2023-го.
ДОВІДКА. Джастін Ройланд та Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний ситком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд.
Серіал транслювався протягом шести сезонів на Cartoon Network як частина нічного програмного блоку Adult Swim.
Ройланд також створив відеогру High on Life про інопланетян, що відбувається у світі наукової фантастики.
- 1 листопада 2022 року для України набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня.
- Суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах одне проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка “діяла зі злим наміром” і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів – присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише за одним із трьох пунктів.