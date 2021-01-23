Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою. У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.

Головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, уточнив, що 22 січня, було затримано організатора замовного вбивства “правої руки” голови СБУ Івана Баканова — начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

В організації злочину підозрюють співробітника управління з боротьби з тероризмом СБУ (“Альфа”) — полковника Андрія Расюка. Він нібито мав передати гроші за скоєння злочину.

Ймовірним замовником злочину вважається колишній заступник Баканова (листопад 2019 — березень 2020) Дмитро Нескоромний. Він оголошений в розшук.

“Нібито Расюк збирався передати гроші за вбивство не багато ні мало “правої руки” і друга голови СБУ Івана Баканова – начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, колишнього прокурора і чиновника, якому президент В. Зеленський через рік служби в СБУ нещодавно присвоїв звання бригадного генерала. Не менш вражає, що за версією СБУ, замовником вбивства Наумова виступав … Дмитро Нескоромний, полковник СБУ, який з 1 липня по 8 листопада 2019 го був призначений Зеленським заступником голови СБУ, а з 8 листопада по 13 березня 2020 го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Зараз він знаходиться в складі СБУ без посади“, – додав Бутусов.

За його словами, передумови для таких “бригадних” розбірок виникли вже давно.

“Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті “кришують” тіньовий бізнес. На початку 2020-го року головним “рішалою” був Нескоромний. Але за останній рік усі сфери тіньового бізнесу СБУ підім’яв під себе права рука і найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов”, – пояснив журналіст.