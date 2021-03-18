Спорт на карантині: що дозволено та заборонено в «помаранчевій» і «червоній» зонах

#Букви зібрали усі обмеження для спортсменів, які будуть діяти в “помаранчевій” і “червоній” зонах.
«Помаранчева» зона
“Помаранчевий рівень” епіднебезпеки не передбачає додаткових обмежень до встановлених у “жовтій” зоні. Він сигналізує про погіршення епідситуації в регіоні, органи місцевого самоврядування можуть вводити додаткові обмеження самостійно. Тому у “помаранчевій зоні” діють обмеження “жовтої зони”.
На території регіону, на якій встановлений “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися з глядачами за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров’я) за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.
Дозволено:
проведення масових заходів при участі максимум однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території (на відкритому повітрі) або наповненістю залів до 50% місць у кожному окремому залі;
проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);
діяльність спортивних залів, фітнес-центрів за присутності максимум одного відвідувача на 10 кв. м, у басейнах – максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.
«Червона» зона
У регіонах з червоним рівнем діятимуть обмеження для спортсменів, подібні до січневого локдауну, а саме забороняється:
робота спортзалів,
фітнес-центрів та басейнів, крім тренувань спортсменів національних збірних та їхніх тренерів;
проведення масових заходів, крім офіційних спортивних змагань без глядачів.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.