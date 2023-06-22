Джерело: сайт розробника Spotify.
Бічну панель Your Library (Ваша бібліотека) тепер розташовано у лівій частині екрана. Вона виглядатиме не як текстовий список плейлистів, а барвисті значки.
На панелі можна побачити останніх виконавців, альбоми та плейлисти, які ви прослухали. Your Library можна розгорнути або згорнути за необхідністю.
Також розробники представили нову панель – Now Playing (Зараз грає). Її розташували у правій частині екрана, замість списку друзів. Останній перенесли в окреме меню біля іконки профілю. Нова вкладка показує дані про поточну пісню, дати гастролей виконавця, посилання на магазин з мерчем виконавця тощо.
Spotify вже почав поширювати нову версію застосунку Spotify Desktop серед користувачів.
- Керівник Spotify Білл Сіммонс назвав Меган Маркл та принца Гаррі “шахраями” після закінчення партнерства між ними.
- Spotify видалив десятки тисяч пісень, створених штучним інтелектом, які завантажив на платформу стартап Boomy. Компанія видалила близько 7% треків Boomy, що еквівалентно “десяткам тисяч” пісень.