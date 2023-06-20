Джерело: CNN
Керівник Spotify назвав Гаррі та Меган Маркл «шахраями» // 2 фото
Партнерство між Archewell Audio (компанія принца Гаррі та Меган Маркл) та Spotify мало включати численні програми, але зрештою було випущено лише одну серію та спеціальну святкову програму.
Згідно з описом, їхній серіал “Архетипи” мав на меті “розслідувати, аналізувати та руйнувати ярлики, які намагаються стримувати жінок” і включав інтерв’ю Меган зі знаменитими гостями.
Генеральний директор Spotify Білл Сіммонс розкритикував принца Гаррі та Меган, після того, як закінчилося їх багаторічне партнерство зі Spotify та назвав їх “шахраями”.
“Мені б хотілося, щоб я брав участь у переговорах щодо “Меган і Гаррі залишають Spotify”, — сказав Сіммонс у своєму однойменному подкасті в п’ятницю, 16 червня.
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