Spotify в тестовому режимі запустив власний аналог сторіз

Про це повідомляє Engadget.

Наразі короткі горизонтальні відео можна знайти лише в декількох плейлистах. Зокрема, сторіз прикріплені до святкового різдвяного плейлиста Spotify.

У ньому з’явився кружок, при натисканні на який відкривається серія відео за участю відомих музикантів, серед яких: Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон і група Pentatonix.

Функція працює тільки в мобільних застосунках.

Spotify has stories now….

S P O T I F Y

This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx

— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020