Spotify в тестовому режимі запустив власний аналог сторіз

Про це повідомляє Engadget.

Наразі короткі горизонтальні відео можна знайти лише в декількох плейлистах. Зокрема, сторіз прикріплені до святкового різдвяного плейлиста Spotify.

У ньому з’явився кружок, при натисканні на який відкривається серія відео за участю відомих музикантів, серед яких: Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон і група Pentatonix.

Функція працює тільки в мобільних застосунках.