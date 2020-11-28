Spotify в тестовому режимі запустив власний аналог сторіз

Про це повідомляє Engadget.
Наразі короткі горизонтальні відео можна знайти лише в декількох плейлистах. Зокрема, сторіз прикріплені до святкового різдвяного плейлиста Spotify.
У ньому з’явився кружок, при натисканні на який відкривається серія відео за участю відомих музикантів, серед яких: Дженніфер Лопес, Келлі Кларксон і група Pentatonix.
Функція працює тільки в мобільних застосунках.
Spotify has stories now….
S P O T I F Y
This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx
— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020