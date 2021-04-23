Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.
За даними джерел, платформа не планує стягувати плату з авторів за підключення та комісію. Крім того, Spotify дозволить авторам самостійно встановлювати ціни за підписку.
У процесі оформлення підписки платформа перенаправлятиме користувачів iOS на інший сайт для оплати, щоб уникнути комісії Apple.
Наразі невідомо, коли саме сервіс планує запустити функцію. У компанії цю інформацію наразі не коментують.
Цікаво, що інформація про впровадження платних підписок на подкасти Spotify з’явилася відразу після того, як Apple Podcasts заявив про запуск цієї функції.
- Apple заявила, що користувачі зможуть оформити підписку на авторів, подкасти яких їм найбільше подобаються. Такі підписники зможуть слухати контент без реклами, а також першими отримуватимуть доступ до нових епізодів.