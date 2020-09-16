Сервіс Spotify звернувся до антимонопольних органів з проханням вжити заходів щодо антиконкурентної поведінки Apple через випуск пакетів підписки на деякі послуги компанії Apple One.

Про це повідомляє видання The Verge.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня на презентації новинок Apple заявила про випуск пакетів підписки Apple One, що об’єднуватимуть багато послуг компанії на різних рівнях. До пакетів входить і підписка на музичний сервіс Apple Music.

16 вересня музичний сервіс Spotify виступив заявою, в якій розкритикував компанію за некоректну поведінку щодо конкурентів. Мовляв, компанія використовує “домінівне становище і недобросовісні методи”, аби змусити споживачів віддати перевагу своїм продуктам, ставлячи при цьому конкурентів в невигідне становище.

“Ми закликаємо антимонопольні органи вжити термінових заходів для обмеження антиконкурентної поведінки Apple, яка, якщо її не зупинити, завдасть непоправної шкоди спільноті розробників і поставить під загрозу нашу колективну волю слухати, вчитися, творити і спілкуватися”, — йдеться в заяві.

Примітно, що підписку на Spotify також можна придбати у різноманітних пакетах, наприклад, у комплекті з підпискою на стрімінговий сервіс Hulu чи разом з деякими смартфонами Samsung.

До того ж завдяки скаргам Spotify раніше вже почалися два офіційні антимонопольні розслідування в ЄС щодо Apple App Store та Apple Pay.

Своєю чергою Apple наполягає на тому, що її клієнти як і раніше зможуть “відкривати для себе альтернативи й насолоджуватися ними”, а пакети підписки просто допоможуть клієнтам заощадити.