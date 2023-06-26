Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив рішення визнати винуватими Владислава Мангера та Олексія Левіна в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Вони обидва отримали по 10 років позбавлення волі.

Джерело: Дніпровський районний суд міста Києва.

Суддя Юлія Іваніва ухвалила рішення засудити замовника вбивства Мангера до 10 років позбавлення волі, залишивши його під вартою. Організатору вбивства Левіну теж призначили 10 років колонії та залишили в СІЗО.

Передумови

31 липня 2018 року у Херсоні, поблизу будинку Катерини Гандзюк стався напад на активістку. Вона виходила з під’їзду свого будинку, коли на неї напав невідомий чоловік і облив її концентрованою сірчаною кислотою.

Гандзюк отримала хімічні опіки 30% тіла, перенесла кілька операцій. 4 листопада 2018 роки вона померла у віці 33 років. За попередньою інформацією, причиною смерті став тромб.

Слідство встановило, що того літа Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала Мангеру впроваджувати схеми незаконного вирубування лісу, а також підривала його авторитет в області. Основною причиною вбивства Катерини Гандзюк могла стати помста за те, що активістка звинуватила керівництво Херсонської області в підпалах лісу.

3 серпня 2018 року Національна поліція України затримала підозрюваного в нападі, вже 22 серпня прокуратура Херсонської області закрила кримінальне провадження щодо Миколи Новікова, затриманого за підозрою в скоєнні замаху. А 23 серпня суд заарештував п’ятого підозрюваного. Чоловік під час скоєння злочину отримав значний опік свого тіла.

У червні 2019 року в Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області було оголошено вироки виконавцям нападу на Гандзюк.

Підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука – до 6 років, пособників Володимира Васяновича та В’ячеслава Вишневського – до 4, а Віктора Горбунова – до 3 років позбавлення волі.

Всі п’ятеро повністю визнали свою провину в завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілого, що спричинило смерть потерпілого. Вони надали всі свідчення, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися в скоєному.

Потерпілі – батьки Катерини Гандзюк та її чоловік – і їх представники погодилися на призначення зловмисникам м’якого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.

Згодом підозри оголосили ще трьом людям: голові Херсонської облради Владиславу Мангер, Ігорю Павловському – помічникові депутата від БПП Миколі Паламарчуку, Олексію Левіну (один з ймовірних організаторів). Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.

Владиславу Мангер оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечував свою причетність до смерті Гандзюк.

Чим займалася Катерина Гандзюк?

Катерина Гандзюк була активісткою партії “Батьківщина”, брала участь у Помаранчевій революції, а з 2006 року була депутаткою Херсонської обласної ради від БЮТ. У 2014 році вона пройшла до Херсонської міськради за списком “Батьківщини”, але в 2015 році її виключили з лав політсили. З листопада 2016 року Катерина Гандзюк керувала справами виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Повідомляється, що Гандзюк протидіяла навмисним підпалам і незаконним вирубуванням лісів, які координував криміналітет області. У регіоні працювали кілька озброєних організованих злочинних угруповань (ОЗУ). Наприклад, ОЗУ “Кордон” і “Чорний туман”. Ватажка “Кордону” Олександра Цегельника звинувачували в рейдерстві і незаконному вирубуванні лісів. За словами підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Владислава Мангера, “Кордон” створив колишній генерал СБУ Данило Доценко. Саме він, за версією Мангера, є замовником Гандзюк.

“Чорний туман” пов’язували з нардепом від “Блоку Петра Порошенка” Миколою Паламарчуком та його помічником Ігорем Павловським, якого підозрюють в причетності до смерті Гандзюк.