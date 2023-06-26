Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн гривень.

Джерело: НАБУ.

Головою Тернопільської обласної ради є Михайло Головко. Слідчі НАБУ та САП встановили, що він та інші затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства. Кошти вимагали за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Водночас підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони.

Чиновників затримали “на гарячому” під час передачі третього траншу у понад 600 тисяч гривень.

Нині вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування розпочато за заявою громадянина, в якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.







На вимаганні у волонтера затримали главу Тернопільської облради — НАБУ // 4 фото