Джерело: НАБУ.
Головою Тернопільської обласної ради є Михайло Головко. Слідчі НАБУ та САП встановили, що він та інші затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства. Кошти вимагали за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Водночас підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони.
Чиновників затримали “на гарячому” під час передачі третього траншу у понад 600 тисяч гривень.
Нині вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування розпочато за заявою громадянина, в якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.
На вимаганні у волонтера затримали главу Тернопільської облради — НАБУ // 4 фото
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