Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виправдав генерала Віктора Назарова, який був засуджений у справі про катастрофу літака Іл-76 у червні 2014 року.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

Як відомо, в березні 2017 року генерала Назарова засудили до семи років в’язниці за звинуваченням у халатності, яка призвела до загибелі українських військових в катастрофі літака Іл-76 (за ч. 3 ст. 425 КК України – “недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду”)

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що в діях Назарова відсутній склад кримінального правопорушення. Відтак кримінальне провадження щодо генерала закрито.

“21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Віктора Назарова складу кримінального правопорушення”, – зазначається в повідомленні.

Рішення суду мотивовано тим, що висновок судів попередніх інстанцій про те, що Назаров “мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, є неправильним”.

Як відомо, 14 червня 2014 року пострілом із зенітного ракетного комплексу був збитий військово-транспортний літак Повітряних сил ЗСУ Іл-76 під час заходження на посадку на аеродром в Луганську. На борту Іл-76 перебували 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Генералу Віктору Назарову було вручено підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі військовослужбовців ЗСУ під час їхньої передислокації до Луганська. 27 березня 2017 року Назаров був визнаний винним і засуджений до 7 років в’язниці.

У грудні 2020 року суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін.

Рішення Верховного Суду вже привітав п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“Вітаю рішення Верховного Суду України, який визнав повну невинуватість генерала-майора Віктора Назарова у справі щодо збиття літака ІЛ-76 на Луганщині. З самого початку, як ми і стверджували, було абсолютно зрозуміло, що справа не має під собою жодних підстав, бо головний винуватець загибелі літака — Путін. Адже саме він веде війну проти України. А російська пропаганда і отруєні нею уже майже 7 років намагаються перекласти на генерала-майора Назарова відповідальність”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що замість переслідування українських військових “влада має зосередитися на тому, щоб подібні трагедії не повторилися”.

“Для цього потрібно зміцнювати національну безпеку і упереджувати витоки секретної інформації з найвищих кабінетів держави”, – додав Порошенко, нагадавши, що “ЄС” наполягає на створенні ТСК у “справі вагнерівців”.