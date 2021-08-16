У департаменті транспортної інфраструктури КМДА КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях проводять обшуки у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Обшуки тривають у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, замовника робіт та підрядника, а також за місцями проживання фігурантів провадження,

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ТОВ “Еко-Буд-Трейд” укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

Надалі, у липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

“Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об’єкті “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві” не виконувались. Внаслідок зазначених дій місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн”. – сказано в повідомленні.

У КМДА зазначили, що документи стосовно Подільського мосту неодноразово вилучали та перевіряли представники правоохоронних органів.

У міськдержадміністрації наголосили, що численні обшуки, які паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, є політичною акцією і системним тиском.

“Усе це спрямоване на створення негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів”, – підкреслили в КМДА.