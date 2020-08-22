У кондитерській корпорації Roshen відповіли на звинувачення Антимонопольного комітету України. У компанії зазначили, що не мають жодного стосунку до виробництва патоки й відповідно до зловживань монопольним становищем на зазначеному ринку.

Про це компанія повідомила в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“На сьогодні Roshen не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних”, – йдеться в заяві компанії.

У корпорації уточнили, що у своїй роботі дотримуються чинного законодавства, сумлінно співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію. При цьому в Roshen не розуміють, який стосунок виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку.

У корпорації наголосили, що вважають безпідставними й такими, що не відповідають дійсності, твердження, що містяться в інформації АМКУ (щодо зловживання монопольним становищем на ринку патоки).

Корпорація Roshen включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики й Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробнича діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинена з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виробляє майже 320 видів кондитерських виробів, а обсяг виробництва сягає 450 тис. тонн продукції на рік.