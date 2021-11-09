Офіс генпрокурора та слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про зміну підозр та нові підозри девʼятьом членам організованої злочинної групи президента-втікача Віктора Януковича, які допомагали йому залишитись при владі, придушуючи протести на Майдані.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Серед підозрюваних: колишні міністр внутрішніх справ, керівник ГУМВС України в Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення “Беркут”, командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України та його заступник.

Раніше їх уже притягували до відповідальності за 468 епізодами подій на Майдані. Тепер же розслідувано причетність цих осіб вже до 1019 епізодів, які сталися у найкривавіші дні Революції Гідності з 18 по 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що члени організованої злочинної групи на виконання незаконної вказівки її керівника – на той час президента України, залучивши підлеглих працівників МВС, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, вчинили та організували вчинення низки злочинів: перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Їх метою було незаконне перешкоджання акціям протесту у центрі Києва, а наслідком стали масові жертви серед мітингувальників, в тому числі протиправне заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій підозрюваних постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів.

Венедіктова уточнила, що злочини, які інкримінують колишнім посадовцям, досліджуються у так званій материнській справі Майдану.