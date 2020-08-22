Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення та катування Ігоря Луценка під час подій Революції Гідності у 2014 році.

Про це поінформували в пресслужбі ДБР.

Розслідування завершено стосовно двох осіб, підозрюваних в участі в злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва і катували їх.

Зазначені особи підозрюються в:

• незаконному позбавленні волі або викраденні людини, скоєному організованою групою (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України);

• створенні, керівництві злочинним спільнотою або злочинною організацією, а також участі в них (ч. 1 ст. 255 КК України);

• незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України).

Один із фігурантів також підозрюється в: умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України ); катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України); підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України); службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

“У зв’язку з використанням підробленого паспорта та використанням свідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування. Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду”, – зазначили в ДБР.

Ігоря Луценка і Юрія Вербицького було викрадено в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала. Пізніше Луценка залишили в лісі, йому вдалося вибратися. Тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур.