Офіс генпрокурора (ОГП) заявив про затримання колишнього правоохоронця, підозрюваного у вбивстві активістів Майдану в лютому 2014 року. Він переховувався від суду і слідства.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП.

Зазначається, що затриманий – колишній працівник керівного складу управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. На початку вересня його оголосили у розшук після повідомлення про підозру.

Слідство встановило, що у лютому 2014-го екссиловик виконував злочинний наказ керівництва ГУ МВС і перевищував владу. Зокрема, підозрюваний перешкоджав масовому руху мітингувальників з Майдану до Верховної Ради для підтримки голосування нардепів за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

За даними Офісу генпрокурора, затриманий організував терористичний акт й вбивство мітингувальників. В результаті його дій загинули три активісти, 14 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, ще 59 – ушкодження середньої тяжкості.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

В Офісі генпрокурора #Буквам повідомили, що, згідно із законодавством, не можуть розголошувати імені, прізвища та посади затриманого екссиловика.

За даними Адвокатської дорадчої групи, що займається справами Майдану, йдеться про колишнього начальника відділу забезпечення масових заходів управління цивільного захисту МВС в Києві Юрія Спасських.

У квітні 2014 року Юрія Спаських затримали працівники ФСБ РФ за підозрою в організації викрадення заступника очільник адміністрації Януковича Андрій Портнова.

У березні наступного року Хімкінський райсуд Москви засудив його до 3,5 років за цей злочин.

У 2017 році Спаських відбув термін і повернувся в Україну. У травні 2018 року його затримали за підозрою у виконанні злочинних наказів, перевищенні повноважень і перешкоджанні мітингів. Суд відправив його під нічний домашній арешт, згодом запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання. Звинувачення у вбивстві та теракті йому було оголошено у вересні 2021 року.

Сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду Євген Хайнацький обрав Юрію Спасських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 6-го листопада 2021 року.