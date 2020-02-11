Щорічно 15 лютого в Україні відзначається Стрітення Господнє. У 2020 році воно припадає на суботу.

#Букви розповідають про традиції святкування Стрітення.

Стрітення Господнє є одним з дванадцяти найважливіших церковних свят.

Історія свята

Згідно з Євангелієм, на сороковий день після народження Ісуса Марія разом з Йосипом прийшли з Вифлеєму до Єрусалиму.

За законом Мойсея, батьки повинні були приносити до храму для посвячення Богу своїх первістків (тобто перших синів) на сороковий день після народження. Також потрібно було в подяку Богу принести жертву. На виконання цього закону Марія з Йосипом і принесли немовля Ісуса до храму Єрусалимський, а для жертви двох білих голубів.

Саме в той момент сталася передбачувана Богом зустріч Христа з праведним Симеоном (слов’янське слово “стрітення” перекладається як “зустріч”) і пророчицею Ганною. Симеон був людиною праведною.

За переказами, він був одним з 72 вчених тлумачів-перекладачів, яким єгипетський цар Птолемей II Філадельф (285-247 до н. е.) доручив перевести Святе Письмо з єврейської на грецьку мову. Коли святий Симеон перекладав книгу пророка Ісаї і прочитав слова “Се Діва в утробі зачне, і Сина” (мова йде про непорочне зачаття Ісуса), він подумав, що це явна описка і замість “Діва” має стояти “Дружина”. Симеон вважав своїм обов’язком виправити текст, але ангел Господній зупинив його руку.

Ангел запевнив Симеона, що він не помре, поки не переконається в істинності пророцтва пророка Ісаї і сам не побачить Спасителя.

Коли Ісуса принесли до храму, Симеон побачив немовля, і Господь забрав його до себе. Згідно з переказами, святий Симеон прожив понад 300 років.

Що не можна робити у свято?

На Стрітення не можна виконувати важку і брудну роботу, шити, прати, прибирати. Не можна сваритися і лаятися. Не можна ходити в лазню.

Не варто вирушати в дорогу: “На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся”.

Прикмети

Якщо напередодні Стрітення небо зоряне, то “зима ще не скоро заплаче”.

Якщо небо всіяне зірками, то зима ще не збирається відступати.

Якщо навпаки – то весна буде ранньою і теплою.

Що можна робити на Стрітення?

На Стрітення обов’язково треба піти до церкви. Там під час богослужіння освячують так звані Стрітенські свічки, які після роздають парафіянам. Вважається, що такі свічки здатні оберігати будинок від катаклізмів, посіви – від граду і ураганного вітру, а людину – від удару блискавки і хвороб.

Після освячення ці свічки запалюють під час домашньої або церковної молитви, зокрема під час здійснення таїнства шлюбу молодята тримають їх в руках.

Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали до звичайної води. Згідно з повір’ям, така вода вважалася цілющою: вона здатна лікувати рани і різні захворювання, рятує від “злого ока”, уберігає від відьми або перевертня.

Наші предки такою водою кропили вояків перед боєм та чумаків перед походом, пасічники окропляли вулики на початку сезону, а господарі – худобу. Крім того, селяни вірили, що сніг, який випав вранці цього дня, віщує багатий урожай.