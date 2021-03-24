Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і державний секретар США Ентоні Блінкен виступили зі спільною заявою, закликавши західних партнерів зберігати "стійкість та реалізм" у відносинах з Російською Федерацією. Вони підтримали відновлення роботи комісії Росія - НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен сказав, що Захід повинен взаємодіяти з Росією “для просування взаємних інтересів, але при цьому зберігати реалістичний погляд на неї”.

Столтенберг закликав РФ відновити діалог по лінії Росія – НАТО, який було створено у 2002 році. Він пояснив, що навіть під час напружених відносин, як зараз, з Росією, альянс не хотів би припиняти взаємодію.

Зі свого боку представник США закликав західних партнерів виробити “стійку спільну позицію щодо Росії”.

“Я думаю, зрештою ми можемо сподіватися, що відносини з Росією будуть хоча б передбачуваними та стабільними … Навіть працюючи з Росією з метою просування наших інтересів і інтересів альянсу, ми також будемо докладати зусиль, щоб залучити Росію до відповідальності за її нерозумні й ворожі дії”, – сказав Блінкен.

Столтенберг підтримав його, додавши, що “діалог важливий, особливо в такі важкі часи”. Він зазначив, що сторонам необхідно “сісти й обговорити складні питання”.

“Навіть при відсутності будь-яких поліпшень у відносинах між членами НАТО і Росією я вважаю, що ми хоча б повинні працювати над складними відносинами – в питаннях прозорості, зниження ризиків, а також розв’язання проблеми контролю над озброєннями”, – сказав керівник НАТО.

До слова, НАТО припинив співпрацю з Кремлем у 2014 році, після анексії українського півострова Крим. У 2016 році була створена рада Росія – НАТО, яка регулярно збиралася до 2019 року. Зараз він тимчасово припинив свою роботу.