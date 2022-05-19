Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на зустрічі міністрів в ООН щодо глобальної продовольчої безпеки повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні 215 мільйонів доларів для боротьби з гуманітарною кризою.

Виступ опубліковано пресслужбою Держдепартаменту США.

Блінкен також закликав інші країни оперативно реагувати на глобальну продовольчу кризу, яка виникла унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Сьогодні, з огляду на невідкладність кризи, ми оголошуємо про надання ще 215 мільйонів доларів екстренної продовольчої допомоги”, – сказав він.

Більш того, Ентоні Блінкен сподівається, що скоро Конгрес США затвердить 5,5 млрд доларів для додаткового фінансування гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Він закликав держави, які мають значні запаси зерна та добрив, а також достатньо фінансових можливостей, допомагати міжнародним організаціям у подоланні гуманітарної кризи.