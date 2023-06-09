За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати мають намір оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні на суму у 2 мільярди доларів.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані офіційних осіб США

Посадовці, які спілкувались з виданням на умовах анонімності зауважили, що до нового пакета увійде велика кількість боєприпасів для ППО.

Зокрема кошти, які будуть виділені в межах Ініціативи сприяння безпеці України, підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk і двох типів передових ракет ППО Patriot.

Одна — Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp.

Інша – Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp. В описі мовиться, що вона забезпечує покращену здатність ураження тактичних балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника на додаток до ракети PAC-3.

Новий пакет допомоги буде надано, оскільки військові аналітики кажуть про початок довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ.

Ініціатива USAI спиратиметься на попередні зусилля з надання допомоги українській ППО проти російського вторгнення. Програма оплачує контракти з термінами поставки через кілька місяців або навіть років, щоб забезпечити довгострокові потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

У листопаді минулого року США оголосили, що постачатимуть системи Hawk із власних запасів, але вони повинні були бути відремонтовані за кошти USAI.

Протиповітряна оборона була пріоритетом для України, щоб протистояти нещодавнім загородженням крилатих і балістичних ракет повітряного і наземного базування по містах, а також забезпечити прикриття від російської авіації в довгоочікуваному контрнаступі.