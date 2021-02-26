Американські військові в четвер, 25 лютого, обстріляли позиції іранських ополченців у відповідь на ракетні обстріли американських сил за останні два тижні.

Про це повідомляє CNN.

У результаті атак загинуло “декілька бойовиків”, за даними американської сторони.

Авіаудари стали першими діями американських військових під керівництвом президента Джо Байдена. Водночас міністр оборони Ллойд Остін впевнений, що удари по американських базах здійснили ті самі шиїтські ополченці, підтримувані Іраном.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що авіаудари відбулися “за вказівкою президента Байдена”. При цьому вони були відповіддю на нещодавні напади ополченців на американські сили та сили коаліції, а також продемонстрували боротьбу США з “постійними загрозами для персоналу”.

“Зокрема, в результаті авіаударів було знищено багато об’єктів, розташованих у пункті прикордонного контролю, що використовується кількома підтриманими Іраном угрупованнями бойовиків, включаючи Катаїб Хезболла і Катаїб Саїд аль Шухада. Операція демонструє, що президент Байден діятиме, щоб захистити персонал американської коаліції. Водночас ми діяли свідомо, маючи на меті деескалацію загальної ситуації як у Східній Сирії, так і в Іраці”, – сказав Кірбі.

Позиції, по яких вдарили військові США, використовується як частина операції з контрабанди зброї. Атаки проводились з метою погіршення здатності груп здійснювати та інформувати про напади.

Байден у дії

Остін сказав журналістам, що Байден дозволив авіаудари у четвер вранці після того, як він порекомендував президенту вжити заходів.

Кірбі сказав, що Байден санкціонував авіаудари після консультацій із союзниками США, включаючи партнерів по коаліції. Атаки відбулися приблизно о 18:00 за північноєвропейським часом.

Зазначимо, що ці авіаудари були спровоковані рядом нападів на військових та дипломатів США. Зокрема, 29 грудня США здійснили авіаудари проти Катаїб Хезболли в Іраку. Після цього країна заявила про порушення суверенітету. Через кілька днів члени ополченці, які підтримуються Іраном, здійснили напад на посольство США в Іраку, пошкодивши майно та підпаливши зовнішні будівлі.

У США заявили, що діятимуть рішуче проти всіх, хто здійснює напади на персонал.

“Ми вже заявляли, що будемо вважати Іран відповідальним за дії своїх довірених осіб, які нападають на американців”, – заявив у понеділок представник Державного департаменту Нед Прайс.

Він зазначив, що “в багатьох з цих атак застосовується зброя іранського виробництва, що постачається Іраном”.

Цього тижня речник Білого дому Джен Псакі заявила, що США вважають Іран відповідальним за дії своїх довірених осіб.

15 лютого в результаті ракетного обстрілу сил коаліції поблизу міжнародного аеропорту Ербіл в Курдистані загинули цивільні особи, дев’ять осіб постраждали, серед них чотири американські підрядники та один американський військовий. Того дня в Ербілі, на півночі Іраку, було випущено близько 14 ракет у напрямку сил США та коаліції. У той час Псакі сказала, що Байден та його адміністрація “залишають за собою право відповісти таким способом, який оберуть”.

Після цього ополченці здійснили ще декілька нападів на сили США.

На вихідних щонайменше чотири ракети вразили авіабазу Балад на північ від Багдада, де американська оборонна компанія працює над іракськими бойовими літаками.

У понеділок дві ракети приземлились у міжнародній зоні Багдада, де знаходиться багато посольств іноземних держав. Повідомлень про поранення та пошкодження не надходило.

Холод у відносинах

Взаємні авіаудари можуть значно вплинути на стосунки США та Ірану у майбутньому. Ескалація конфлікту відбулася тоді, коли Вашингтон і Тегеран домовилися про переговори щодо ядерної програми Ірану.

В той самий час Іран відмовляється брати на себе відповідальність за авіаудари іранських ополченців по позиціях США.

“Ці чутки рішуче відкидаються, сумнівна спроба віднести їх до Ірану також рішуче засуджується”, – сказав прессекретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

“Це робить президента Байдена п’ятим президентом США поспіль, який санкціонує удари на Близькому Сході. Немає абсолютно жодного виправдання для того, щоб президент санкціонував військовий удар, який не здійснює самооборону від безпосередньої загрози без дозволу Конгресу. Нам потрібно вийти з Близького Сходу, а не провокувати ескалацію”, – заявила Ро Кханна, каліфорнійський демократ, член Комітету закордонних справ Палати.