США поставлять вакцини від коронавірусу в тому числі Грузії, Молдові і Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

“Адміністрація оголошує про поширення 55 млн з 80 млн доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією в світі. Раніше в цьому місяці адміністрація повідомила про постачання перших 25 млн доз, які вже почалися”, – наголошується в тексті.

Так, 75% новооголошених доз США будуть розподілені через COVAX, а 25% будуть передані безпосередньо окремим країнам.

Конкретна розбивка доз по країнах не надана, але 41 мільйон доз буде розподілений через глобальний механізм COVAX між країнами Азії, Африки, Латинської Америки і Карибського басейну.

14 мільйонів доз, або 25% від наступної партії, будуть безпосередньо розподілені з “регіональними пріоритетами” в Азії, на Близькому Сході, в Африці та Східній Європі, зокрема й Україні, Грузії та іншим країнам.

“Близько 14 млн доз будуть передані таким одержувачам, як Аргентина, Афганістан, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, В’єтнам, Гаїті, Гана, Грузія, Домініканська Республіка, Західний берег річки Йордан і Сектор Гази, Індонезія, Йорданія, Ірак, Ємен, Кабо- Верде, Кенія, Колумбія, Косово, Коста-Ріка, Молдова, Нігерія, Оман, Пакистан, Панама, Туніс, Україна та Філіппіни”, – уточнив Білий дім.