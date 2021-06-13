Про це повідомляє Reuters з посиланням на комюніке “Великої сімки”.

“Зобов’язання, щодо яких ми домовились на останній зустрічі у лютому 2021 року, й тут, у затоці Карбіс, передбачають 1 мільярд доз протягом наступного року. Ми будемо співпрацювати з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб збільшити цей внесок протягом наступних місяців”, – йдеться в комюніке.

Два джерела повідомили, що проєкт був доопрацьований дипломатами, які працювали до пізньої ночі суботи.

У проєкті G7 говориться, що пожертвування вакцин ґрунтувалися на експорті вітчизняного виробництва, і в цьому році було експортовано не менше 700 мільйонів доз, з яких не менше 50% пішли до країн, що не входять до G7.

Центр COVAX, який підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, прагне забезпечити до кінця 2021 року 2 мільярд доз вакцини для країн з низькими доходами.

“Ми продовжуємо підтримку всіх основ АСТ-А у процедурах лікування, тестування та зміцненні систем охорони здоров’я, а також вакцин”, – йдеться у повідомленні.

Партнерство ACT-Accelerator було розроблено для пришвидшення проєктування, виробництва та розподілу вакцин.

Раніше повідомлялося, що половину зазначеної кількості вакцин передадуть США.

Розподіляти таку кількість вакцин почнуть у серпні 2021 року.

Окрім вакцин, країни домовилися передати медичне обладнання.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в найближчі кілька тижнів країна пожертвує понад 100 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу біднішим країнам.

Лідери Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії, а також США і Великої Британії розробляють план щодо розширення виробництва вакцин для досягнення цієї мети.