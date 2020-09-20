Держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об'єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

У Держдепі заявили, що такі заходи пов’язані з невиконанням Іраном своїх зобов’язань з ядерної угоді і тим, що Рада Безпеки не змогла продовжити ембарго ООН на зброю щодо Ірану, яке до цього діяло 13 років.

Помпео вважає, що рішення про відновлення санкцій було прийняте відповідно до процедур організації, незважаючи на думку інших країн з Радбезу ООН.

“Крім ембарго на поставки озброєння, це [санкції] включає в себе такі заходи як заборона на збагачення і переробку [ядерних матеріалів] в Ірані. Забороняється випробування і розгортання на іранській території балістичних ракет. Також під санкціями – передача Ірану ядерних технологій і технологій для створення балістичних ракет”, – йдеться у повідомленні.

Американський держсекретар пригрозив країнам, які не будуть дотримуватися зобов’язань, наслідками у формі односторонніх дій США.