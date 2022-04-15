Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
За словами Кірбі, гелікоптери Мі-17 передадуть Україні в межах нового пакету військової допомоги.
“Ці одинадцять гелікоптерів Мі-17 призначались для Афганістану. Вони надходять із наших запасів”, – заявив речник міноборони США.
ДОВІДКА: Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні гелікоптери, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.
Гелікоптери Мі-17 призначені для:
• перевезення особового складу (підвищення мобільності сухопутних військ);
• транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці;
• тактичного десантування;
• висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ);
• знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння);
• евакуації та перевезення поранених.
Серед основних характеристик Мі-17:
• максимальну швидкість 250 км/год;
• максимальна злітна маса становить 13 000 кг;
• практична дальність – 950 км;
• бойовий радіус дії – 495 км;
• максимальне корисне навантаження – 4 000 кг;
• об’єм вантажної кабіни – 23 куб. м;
• екіпаж – 2-3 людини;
• корисне навантаження – понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом, або 4 000 кг вантажу в кабіні, або не менше 3 000 кг на зовнішній підвісці.
Гелікоптери можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами тощо.
- Нагадаємо, Україна веде переговори щодо закупівлі важких ударних безпілотників з американською компанією General Atomics. Серед заявленого — основний розвідувальний та ударний БПЛА ВПС США MQ-9 Reaper.
- Відомо, що Пентагон розглядає варіанти навчання більшої кількості українських військових застосовувати безпілотники Switchblade, які США надають Україні.
- Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткові 800 мільйонів доларів зброєю, боєприпасами та іншою безпековою допомогою для боротьби з російською воєнною агресією.