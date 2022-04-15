У міністерстві оборони США повідомили, що передадуть Україні гелікоптери Мі-17, які повинні були дістатись Афганістану.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, гелікоптери Мі-17 передадуть Україні в межах нового пакету військової допомоги.

“Ці одинадцять гелікоптерів Мі-17 призначались для Афганістану. Вони надходять із наших запасів”, – заявив речник міноборони США.

ДОВІДКА: Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні гелікоптери, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.

Гелікоптери Мі-17 призначені для:

• перевезення особового складу (підвищення мобільності сухопутних військ);

• транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці;

• тактичного десантування;

• висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ);

• знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння);

• евакуації та перевезення поранених.

Серед основних характеристик Мі-17:

• максимальну швидкість 250 км/год;

• максимальна злітна маса становить 13 000 кг;

• практична дальність – 950 км;

• бойовий радіус дії – 495 км;

• максимальне корисне навантаження – 4 000 кг;

• об’єм вантажної кабіни – 23 куб. м;

• екіпаж – 2-3 людини;

• корисне навантаження – понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом, або 4 000 кг вантажу в кабіні, або не менше 3 000 кг на зовнішній підвісці.

Гелікоптери можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами тощо.